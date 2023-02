Martedì 28 Febbraio 2023, 05:30

San Pellegrino in fiore, si fa o no? Secondo l’assessore Silvio Franco no: non ci sono i soldi. Allora ecco varie associazioni farsi avanti con San Pellegrino in f...esta e la benedizione della sindaca Chiara Frontini. All’esterno è sembrato un cortocircuito: l’assessore dice una cosa, la sindaca lo smentisce. «Non è così, come sempre l’amministrazione parla con una sola voce».

La versione di Chiara? «All’inizio dell’anno abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di organizzare San Pellegrino in fiore, che però - dice Frontini - proprio perché non si è più fatta negli ultimi tre anni, non aveva capitolo di bilancio cui far riferimento. Bilancio che non sarà pronto prima di fine marzo: avremmo dovuto fare un avviso con copertura economica a inizio aprile per qualcosa che si sarebbe dovuto tenere alla fine dello stesso mese».

Ma con di mezzo una candidatura a capitale europea della cultura non è sembrato il caso. «Non vogliamo fare cose raffazzonate, sappiamo bene che avrebbe comportato critiche: vogliamo essere certi di organizzare una manifestazione importante come San Pellegrino in fiore nel miglior modo possibile. E le condizioni non c’erano».

Preso atto della situazione «avevamo iniziato a coordinarci con alcune realtà che sapevamo voler aiutare a riempire di contenuti» un evento che però con l’altro non c’entra nulla, «per non dare questa aspettativa». Cosa sarà dunque San Pellegrino in f...esta? «Animazione, abbellimento, per far sì che il quartiere venga ravvivato quel fine settimana», il 29 e 30 aprile e il primo maggio.

«Avevamo già attivato i colloqui - continua la sindaca - anche se niente di strutturato. Poi per una serie di notizie che si sono susseguite c’è stata una velocizzazione. Ma sarà tutt’altra cosa». Velocizzazione anche politica: il responsabile di FdI Viterbo, Luigi Buzzi, chiede le dimissioni dell’assessore proprio per quella che è apparsa una smentita. «Nessun cortocircuito: l’assessore Franco gode della mia stima, fiducia e affetto».

Anche qualche consigliere di maggioranza è sul chi va là per il fatto che la manifestazione non si farà neanche quest’anno. «Facciamo sforzi incredibili per condividere i processi che passano qua dentro. Questa proposta alternativa a San Pellegrino in fiore avrebbe dovuto prendere forma questa settimana: mercoledì scorso abbiamo deciso di non procedere e venerdì ho sentito la presidente della Pro Loco, Irene Temperini, dicendole che ci saremmo sentiti questa settimana per coordinare il tutto. In maggioranza non si creano crepe nel momento in cui sappiamo che si sta agendo in assoluta buona fede e profondendo tutti gli sforzi possibili per Viterbo».

Quale sarà il ruolo del Comune? «Sicuramente daremo il patrocinio, supporteremo nella logistica. Se sarà necessario un contributo valuteremo - conclude Frontini - ma al momento non è stato richiesto».