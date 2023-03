Mercoledì 1 Marzo 2023, 06:00

«Potremmo anche dare un consiglio, una mano. Anche il marchio, se lo chiedono». Armando Malè, organizzatore di San Pellegrino in fiore insieme a Fabio Fontana fino all’ultima edizione andata in scena prima della pandemia, tende la mano. E intanto la nuova nata, San Pellegrino in f...esta, raccoglie nuove adesioni.

Come si organizza un evento del genere? «Servono soldi e lavoro. Noi - dice Malè - ci siamo fermati per via del Covid, non lo facciamo più. Ci rimane il marchio. Non lo avremmo fatto comunque quest’anno, perché è una manifestazione che va organizzata 7-8 mesi prima». Insomma, con loro è un capitolo chiuso, anche perché mettere in piedi una cosa analoga non è una passeggiata. «I fondi non bastavano mai perché le spese erano sempre maggiori e i contributi sempre gli stessi. Infatti negli ultimi anni aveva perso un po’ di qualità, non è che debba nasconderlo. Tra quello che ci dava il Comune e i vari sponsor spendevamo circa 90 mila euro, di cui poco più della metà da palazzo dei Priori. Ma se ho la stessa somma, devo ridurre la qualità. Servono i soldi. Parliamo di tutto, ma i soldi ci sono? Va fatto anche il piano di sicurezza, altra cosa che va a rosicchiare risorse all’organizzazione. E poi bisogna mettersi a lavorare fitto fitto, sperando che vada tutto bene».

Il Comune è al corrente dallo scoppio della pandemia che il duo storico avrebbe mollato. «Siamo comunque disponibili a dare una mano: una collaborazione, un consiglio, un aiuto - continua Malè - non ci tiriamo certo indietro. Se vogliono usare il marchio possiamo anche concederlo, ma finora non ci ha chiesto niente nessuno».

Intanto va registrata la nuova presa di posizione di Fratelli d’Italia contro l’assessore Silvio Franco, dopo la richiesta di dimissioni del responsabile del circolo di Viterbo, Luigi Maria Buzzi. Stavolta è il gruppo consigliare a chiedergli di farsi da parte.

La Pro Loco comunque sta andando avanti a testa bassa: oggi è in programma un incontro con la sindaca Chiara Frontini: «Per volontà espressa da residenti e commercianti - spiega - la manifestazione toccherà anche l’altra parte del centro storico, quella commerciale, coinvolgendo le vie dello shopping e piazza delle Erbe. Siamo felici di comunicare che le persone che hanno iniziato questa pazzia» oggi «incontreranno la nostra sindaca ed entro la prossima settimana ci riuniremo con tutte le forze coinvolte, tantissime». Oltre a quelle in campo già note si sono aggiunti «Ads Eventi di Andrea Sorrenti, organizzatrice di Cioccotuscia, l’istituto Orioli, l’associazione Via Francigena in Tuscia - conclude la Pro Loco - e l’associazione Facciamo Centro».