Giovedì 2 Marzo 2023, 05:35

San Pellegrino in festa, oltre 50 adesioni e tutto il centro storico coinvolto nell’iniziativa. Ieri mattina una riunione un po’ organizzativa per definire i dettagli, un po’ per placare le polemiche degli ultimi giorni e mostrare compattezza e unità d’intenti dopo la scelta di rinviare al prossimo anno la più nota San Pellegrino inn fiore.

A palazzo dei Priori il comitato proponente si è confrontato con la sindaca Chiara Frontini, questo il motivo ufficiale: «Per fugare ogni possibile dubbio in merito a presunti quanto infondati contrasti o contrapposizioni, l’amministrazione comunale e i rappresentanti del comitato proponente l’iniziativa “San Pellegrino in F...esta” si sono incontrati per definire i primi aspetti organizzativi della manifestazione». Come già riportato da Il Messaggero, anche in questo caso si chiarisce che i due eventi poco c’entrano l’uno con l’altro. «Al fine di contribuire alla corretta informazione cittadina, si specifica che in nessun modo e in nessun caso si tratta di una revisione di San Pellegrino, o Viterbo, in Fiore». Perché «rispetto a questo - dice la sindaca - siamo tutti d’accordo che le manifestazioni o si fanno con tutte le condizioni per far bene, oppure meglio cambiare campo di gioco. Ma è palese che il quartiere medioevale non poteva restare non animato in quel weekend, questo nessuno lo ha mai pensato. Ed è qui che interviene la sinergia tra Comune ed operatori. Ma non c’è mai stato contrasto né contrapposizione, chi ha pensato questo o fatto passare un messaggio di questo tipo non ha colto la verità».

Da Frontini c’erano due dei rappresentanti del comitato organizzatore: Francesco Cerra, presidente dell’associazione Tetraedro, e Irene Temperini, presidente della ProLoco Viterbo. «Ci siamo resi promotori di un evento che si va ad inserire in termini temporali, ma non a sostituire a quello tradizionale di Viterbo in Fiore, che abbiamo chiamato san Pellegrino in F…esta - commentano - certi che il risultato finale potesse essere di grande impatto, grazie alla rete di collaborazioni che si sta creando. Anche se diverso, ribadiamo, dall’idea tradizionale che si ha della manifestazione. L’iniziativa nasce come partecipazione volontaria al servizio della comunità, ben oltre 50 realtà che operano sul territorio, si sono incontrate, con un unico obiettivo: mettere a disposizione la propria professionalità per creare qualcosa di unico per la città. Per questo motivo, viste le numerose realtà che hanno aderito volontariamente, la manifestazione abbraccerà tutto il centro storico e non solo la zona di San Pellegrino, venendosi a chiamare “Viterbo in Festa”».

La chiosa è della sindaca: «In questo modo verrà coinvolto ed animato tutto il centro storico - conclude Frontini - grazie all’impegno dei volontari delle associazioni, dei commercianti e dei cittadini stessi che vorranno partecipare. Questo è lo spirito con cui amiamo amministrare».