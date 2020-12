Quattro nuovi autovelox sulla strada Sammartinese. Due accanto ai semafori poco distanti da Belcolle, uno nei pressi di Villa Immacolata in direzione Viterbo, l’ultimo in prossimità segheria Delle Monache verso San Martino. Sono stati installati nei giorni scorsi.

Un provvedimento che arriva dopo le numerose richieste di intervento e raccolte firme per la messa in sicurezza del tratto. La strada che collega San Martino con Viterbo è stata infatti di recente al centro delle cronache per una lunga serie di incidenti, che ha fatto contare anche alcune vittime.

Sulla sicurezza della strada, a cominciare dalla necessità del rifacimento del manto stradale in alcuni punti in condizioni critiche per la presenza di buche e avvallamenti, la politica per una volta non si era presentata divisa ma aveva chiesto un’accelerata bipartisan. Da una parte il capogruppo della Lega Andrea Micci, che nel corso di un consiglio comunale dello scorso giugno aveva stilato una lista degli interventi da fare, dall’altra la consigliere del Pd Luisa Ciambella. L’obiettivo, garantire un livello di sicurezza più alto a chi si trova a transitare sulla strada dove anche la Provincia sta facendo la sua parte con un piano di restyling lungo 3 chilometri finanziato in parte dal ministero dei Trasporti.

