Il leader della Lega Matteo Salvini a Viterbo. Il segretario del partito si trova nella città dei Papi per una visita in forma privata, accompagnato dal senatore Umberto Fusco.



Salvini si trova alle Terme dei Papi per un momento di relax, ma intorno alle 19,30 è atteso a palazzo dei Priori per un saluto al sindaco Giovanni Arena, al quale aveva tirato la volata con un comizio in piazza Verdi, in occasione del voto alle amministrative del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA