Salviamo i lavatoi in peperino di Viterbo: il progetto degli alunni della Vanni premiato dal Fai a Milano

Ultimo aggiornamento: 16:46

I bambini di oggi salveranno il pianeta Terra domani. C'è anche una classe di scuola secondaria (1° grado) di Viterbo tra quelle premiate dal Fai, il Fondo smbiente italiano, per il concorso nazionale per le scuole "Fatti d’acqua" (riservato a scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.Il premio è promosso dalla Fondazione per l’anno scolastico 2018-19 nell’ambito del progetto educativo “Acqua viva”, realizzato con il sostegno di Ferrero (a fianco del Fai nei progetti dedicati alle scuole). «Un’iniziativa importante, pensata per formare i giovani a una cittadinanza attiva e consapevole e per avvicinarli al tema della tutela del paesaggio, inteso come “…territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (dal Codice dei beni culturali e del paesaggio).Finalità del concorso,, spinger gli studenti alla scoperta del paesaggio d’acqua, sia nel suo aspetto naturale che in quello antropico, così da comprenderne il valore e di conseguenza mettere in atto comportamenti per la sua tutela. Con il materiale didattico fornito dal Fai, le classi hanno raccontato i luoghi d’acqua più significativi delle città in cui vivono – fontane, fiumi, antichi lavatoi, coste marine – e hanno preparato progetti per la loro valorizzazione, arricchiti di notizie, interviste sul campo, fotografie ecc. I ragazzi viterbesi della Vanni, classe I F, hanno realizzato un progetto sui vecchi lavatoi di peperino della città di ViterboUna giuria di esperti ha selezionato i progetti migliori: i vincitori sono stati invitati il 30 maggio a una giornata di festa ospitata a Villa Necchi Campiglio, bene del Fai a Milano, con visite guidate e momenti di animazione per i più piccoli.