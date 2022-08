Lunedì 22 Agosto 2022, 09:42

È salito a 20 il numero delle persone salvate in mare sabato pomeriggio, tutte lungo le spiagge di Montalto di Castro, mentre ieri (grazie alle condizioni del mare migliorate) c’è stato solo un salvataggio, allo stabilimento Ippocampo, operato dal bagnino con il pattino. Sabato, invece, il mare mosso non ha scoraggiato tanti bagnanti, che hanno rischiato di annegare.

La conta, ferma a 17 nel tardo pomeriggio di sabato, è salita a 20 quando, verso le 19,30, marito moglie e figlia sono stati soccorsi a Caletta del Moro, lungo la spiaggia di Pescia Romana, dal bagnino della torretta comunale. Tra il record di salvataggi effettuati sabato dalla task force coordinata dalla Guardia costiera e formata da forze dell’ordine, bagnini, vigili del fuoco e associazioni, si registrano quelli operati dai cani Pedro (un golden retriever di 7 anni) e Mira (labrador miele di 6) con i loro conduttori del Sics (Scuola italiana cani salvataggio).

Due turiste di Arezzo di 20 e 25 anni, Fanny e Gabriella, verso le 17,15 sono finite in una buca formata dalla corrente e sono state avvistate dall’unità cinofila in servizio a cento metri di distanza sulla spiaggia di Montalto. La stessa buca, in mattinata, aveva messo in difficoltà una donna di 52 anni, che ha gridato aiuto ed è stata salvata dai due cani.