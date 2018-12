Salute del lago di Vico, “Linea Verde” contestata: «Non ha detto nulla dell'inquinamento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre e l’Associazione medici per l’ambiente contestano la trasmissione della Rai 1 “Linea verde”, andata in onda domenica anche dal lago di Vico (Viterbo).«Siamo assolutamente d’accordo sulla bellezza ambientale e naturale dell’area del lago di Vico, come è stato più volte sottolineato nella trasmissione», hanno sottolineato le associazioni attraverso Famiano Crucianelli, presidente del Bio-distretto, e Antonella Litta, referente Medici per l’ambiente-Isde. «Non è certo un caso – hanno ricordato - se proprio per il pregio del suo ecosistema, il lago sia un sito d’importanza comunitaria e dal 1982 sia stato dichiarato Riserva naturale, per preservarne «l’equilibrio biologico e la potabilità delle sue acque».Poi la contestazione: «Siamo sorpresi che nella trasmissione non si sia fatto alcun cenno, neppure in forma problematica, degli effetti distruttivi provocati dalla coltivazione intensiva del nocciolo, sulla biodiversità e sulle acque del lago. I noccioleti che arrivano a sfiorare le acque del lago non sono soltanto una ricchezza – come si è unilateralmente affermato in trasmissione – ma anche un enorme problema».Secondo gli ambinetalisti la compromissione delle acque del lago «è nota da anni ed è stata al centro di studi e ricerche di istituzioni, dall’Istituto superiore di sanità al Cnr, dall’Università della Tuscia alle università di Roma, e una ricca documentazione testimonia la situazione critica del lago, le cui acque non sono utilizzabili da anni come potabili per cause diverse, ma sicuramente una e fondamentale è costituita dall’uso ultradecennale di fertilizzanti e fitofarmaci chimici nelle vaste aree coltivate a noccioleti».I rilievi sono stati mossi «non per amore della polemica o di un richiamo alla completezza e obiettività dell’informazione, ma perché siamo convinti che oggi possiamo ancora recuperare il lago e l’area che lo circonda».