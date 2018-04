Salone del Mobile, la ceramica del Viterbese in vetrina a Milano

di Ugo Baldi

Dieci aziende del distretto della ceramica di Civita Castellana (Viterbo) da oggi a Milano. Si apre nel capoluogo lombardo la 57° edizione del Salone del Mobile, nel quartiere fieristico di Rho fino a domenica. Si annuncia un evento dai grandi numeri, ricco di presenze e progetti. Le imprese viterbesi puntano a confermare la leadership nel settore dell’ar- redo bagno, con nuovi modelli per confrontarsi con altri produttori europei e mondiali presenti .



«Saranno molte le nuove proposte – ha detto l’amministratore della Ceramica Flaminia, Augusto Ciarocchi - da presenta- re a questo appuntamento, rea- lizzate attraverso con le collabo- razioni dei più importanti desi- gner contemporanei che contri- buiscono a delineare le nuove tendenze dell’abitare». Scarabeo Ceramiche in occasione del Salone arricchisce la collezione Bucket–lavabi con nuovi decori. «I nostri designer – ha detto l’amministrato delegato Giampaolo Calisti - hanno reso omaggio a nove importanti città, decorando la superficie dei “secchielli” in ceramica con lo skyli- ne di Roma, Londra, Parigi, Dubai, New York, Shanghai, Sydney, Tokyo, Mosca».



Anche dalla Ceramica Cielo novità in arrivo: «Presentiamo prodotti sempre innovativi – ha detto l’amministratore delegato Alessio Coramusi – sia nel design che nella ri- cerca di materiali. Contrariamente alle logiche industriali di questi ultimi decenni, la nostra scelta è quella di riportare al centro “la cultura delle mani” che l’industria manifatturiera in que- sti ultimi anni ha distrutto, ossessionata dal costo orario e industriale. L’uomo è al centro del nostro progetto».



Il Settore internazionale del bagno conta 228 espositori, di cui 12% esteri, su 20.600 metri quadrati di esposizione. La manifestazione è un punto di riferimento internazionale e vetrina d’eccellenza della qualità, dell’innovazione e della creatività.

