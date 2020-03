Salire su "... Fino alle stelle!" all'Auditorium Santa Chiara di Civita Castellana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scalata in musica lungo lo stivale (italiano) di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, per la regia di Raffaele Latagliata. In data unica venerdì 6 marzo 2020 alle ore 21 a Civita Castellana ( Viterbo)«E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella... te la devi conquistare!» Così Tonino, cantastorie siciliano dall'animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un'impresa a dir poco improbabile: scalare l'intero stivale alla ricerca di fama e gloria per arrivare... fino alle stelle!Un sogno ardito e un po' folle, soprattutto considerandone il punto di partenza: la strada.Soprattutto negli anni '50. Soprattutto in Sicilia. Soprattutto senza un soldo in tasca. Ma quanto può incidere la volontà nella vita di un essere umano? Quanto è appannaggio del proprio volere e quanto invece del caso e della sua squisita sregolatezza?Ebbene, la risposta corretta è quella che ognuno sceglie di darsi. Così, Tonino e Maria, piombati casualmente l'uno nella vita dell'altra, scoprendosi legati da un'intesa artistica impossibile da ignorare, decidono di intraprendere il viaggio. Un viaggio dentro loro stessi e lungo tutta la penisola, attraverso regioni, dialetti ed eventi musicali dal sapore tipicamente nostrano; un viaggio reale e metaforico insieme fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie; un viaggio alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita, un’occasione che forse non arriverà mai o forse sì? Magari non proprio come se l'erano immaginata... ..Fino alle Stelle: scalata in musica lungo lo stivale di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo. Regia: Raffaele Latagliata. Arrangiamento e accompagnamento musicale dal vivo: Tiziano Caputo. Movimenti coreografici: Annarita Gullaci. Coordinamento creativo: Adriano Evangelisti. Elementi scenografici: Andrea Coppi. Costumi: Giorgia Marras. Produzione: Nove Teatro in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo. Durata: 85 minuti senza intervallo.AUDITORIUM SANTA CHIARA DI CIVITA CASTELLANA (VT), Via Vincenzo Ferretti 126, in data unica venerdì 6 marzo 2020, alle ore 21. Biglietto unico a 15 euro. Prevendite in loco: Tabaccheria ZAIRA (Piazza Giacomo Matteotti 62) e Tabaccheria AMERIGO (Via papa Giovanni XXIII 47). Per ulteriori informazioni: telefono 338.6315849.