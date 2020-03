Salgono i contagiati a Viterbo, 9 accertati e uno in attesa di conferma

Ultimo aggiornamento: 09:37

Nove accertati e uno in attesa di conferma dallo Spallanzani, dove la paziente è ricoverata. Sale da cinque dei giorni scorsi a dieci il conto dei contagiati da coronavirus nella Tuscia. Ai nuovi, oltre al caso della dottoressa ora ricoverata a Malattie infettive di Belcolle e confermata ieri dalla Regione Lazio, vanno aggiunti tre viterbesi: il docente di liceo nonché allenatore di basket (la cui moglie è la paziente ricoverata allo Spallanzani e in attesa dell'ufficialità), oltre a un uomo e una donna che avrebbe avuto contatti con i fratelli Monarca.Non si tratterebbe di un nuovo focolaio, bensì dello stesso che ha portato al contagio prima del professore Unitus, quindi del fratello medico infettivologo all'ospedale Viterbo, della compagna del primo e della moglie del secondo. La prima paziente confermata, lo ricordiamo, è la 23enne della Georgia, ospite della casa dello studente e ancora ricoverata allo Spallanzani.Sono diversi, inoltre, i tamponi in attesa di un riscontro da Roma. Oggi, pertanto, il numero ufficiale dei malati di Covid-19 nella Tuscia potrebbe salire e superare i dieci casi.