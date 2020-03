Salgono a 12 i casi di coronavirus a Viterbo: tutti i dati della Asl

Come previsto, salgono ancora i casi di coronavirus nel Viterbese. I dati ufficiali aggiornati a metà mattinata e rilasciati dalla Asl dicono che sono dodici i pazienti positivi al Covid-19. Un totale ricavato sommando i test elaborati dall’ospedale Spallanzani e dal Policlinico Gemelli, strutture di riferimento per Viterbo.

L'azienda sanitaria locale specifica che si tratta di persone già ricoverate o comunque in quarantena, in attesa dei risultati dei tamponi. Tra di loro, come già emerso nella giornata di ieri, una dottoressa di Belcolle che aveva avuto contatti per lavoro con l'infettivologo contagiato, fratello del docente Unitus Danilo Monarca. Le condizioni della donna, ricoverata a Malattie infettive, sono buone.

Nessun focolaio, come preannunciato dal Messaggero. I nuovi casi hanno un link epidemiologico con i precedenti comunicati nei giorni scorsi e riferibili proprio ai fratelli Monarca. In base alle indagini epidemiologiche effettuate dal Team operativo Coronavirus, i contatti stretti sono stati invitati ad osservare un regime di isolamento domiciliare fiduciario, come previsto dai protocolli vigenti.

La Asl di Viterbo ha attivato tutte le misure di prevenzione indicate nelle linee guida del ministero e della Regione Lazio, compresa la sanificazione di tutti gli ambienti frequentati dall’operatore sanitario.

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA