Sacrario, rissa con rapina: un ferito e due arrestati

Picchiato e rapinato nel bel mezzo di San Pellegrino in Fiore. Ieri sera alle 20, tra il traffico e i turisti che passeggiavano, tre ventenni hanno preso a pugni un ragazzo di 22 anni al Sacrario, rubandogli il telefono e i soldi che aveva in tasca. Si tratta di tre ragazzi di 20, 21 e 24 anni, rispettivamente un italiano, un romeno e un tunisino. Prima dell'arrivo dei carabinieri i tre hanno selvaggiamente picchiato il 22enne per rapinarlo dei pochi averi e poi sono fuggiti con il bottino, lasciandolo a terra, in mezzo al parcheggio,...