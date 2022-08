Lunedì 22 Agosto 2022, 09:52

«I lavori previsti a piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) prevedono, come opera principale, la realizzazione di un parcheggio interrato e la manutenzione straordinaria della piazza. Questo intervento, che la città aspetta da decenni, è confluito nel Pnrr e si inserisce all’interno di altri progetti sempre finanziati dal Pnrr o da altre misure».

Lo dice l’assessore Emanuele Aronne, facendo il punto sul degrado nell’area del Sacrario. Il Messaggero ha documentato un quadro desolante: pavimentazione sconnessa o mancante, bivacchi nonostante l’ordinanza che li vieterebbe, sporcizia.

Il Comune ha annunciato intanto maggiori controlli. Non esistono azioni immediate da mettere in campo anche per riqualificare l’area?

«Il nostro maggiore sforzo, in questo momento, è quello di mettere a sistema tutti gli interventi, singolarmente validi ma troppo spesso scollegati l’uno con l’altro. Un esempio su tutti, quello di un altro progetto riguardante interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, gestito da altro settore, progettato indipendentemente e quindi, in alcuni punti, in conflitto con il progetto del parcheggio interrato».

E quindi come avete intenzione di procedere?

«Abbiamo deciso di redigere un masterplan di tutti gli interventi già finanziati, di quelli in attesa di esito, del piano periferie e tutti gli altri progetti che nel corso del tempo sono stati redatti e poi abbandonati, al fine di avere un quadro complessivo e poter quindi meglio programmare lo sviluppo futuro della città».

Qual è la struttura interna al Comune che si occuperà di questo lavoro?

«Una tale quantità di interventi ridisegna gli equilibri della città e non può riguardare un solo settore; mobilità, sviluppo economico, turismo sono tutti aspetti che vengono a vari livelli toccati e che devono essere parte del percorso progettuale. Stiamo inoltre presentando nuovi progetti su tutti i bandi di interesse che stanno uscendo; ne abbiamo presentato da poco uno sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nei musei comunali e ne stiamo predisponendo degli altri nonostante le scadenze siano veramente prossime».

Il vostro metodo in cosa si distinguerebbe rispetto al passato?

«La vera novità è, a mio avviso, l’approccio collettivo al governo della città, la partecipazione intersettoriale, la condivisione degli obiettivi. Tutti i settori coinvolti si stanno incontrando sistematicamente per valutare le interferenze tra i vari progetti, studiarne le soluzioni e le integrazioni, risolverne le criticità».

Quando partiranno i primi interventi?

«I tempi sono strettissimi. L’aumento dei prezzi ha messo in crisi alcuni progetti. Ci stiamo muovendo per mettere in sicurezza i quadri economici, ma c’è entusiasmo, soprattutto da parte degli uffici che si stanno prodigando per cercare di rispettare le serrate tabelle di marcia».