Saccheggiata la farmacia durante la notte: colpo da esperti

Svaligiata la farmacia di Faleria. Il bottino non è stato quantificato, ma quasi sicuramente arriverà a oltre i diecimila euro. A ieri sera l'inventario dei farmaci rubati non era stato completato, mentre rispetto ai soldi rubati all'interno del registratore di cassa la cifra non supera qualche decina di euro.

I soliti ignoti sono entrati in azione nella notte tra ieri e l'altro ieri, dopo aver divelto la grata di ferro di protezione di una finestra posteriore del locale. Una volta penetrati all'interno, hanno prima disattivato l'allarme e poi hanno fatto incetta di prodotti per celiaci - che è una delle specializzazioni della farmacia, oltre a quelli biologici - e dei vari tipi di medicine. Per il trasporto hanno utilizzato forse un furgone.Chi ha agito nella notte conosceva bene le specialità farmaceutiche, tant'è che ha afferrato tutti i prodotti più costosi e facilmente commerciabili. Ieri mattina, all'orario di apertura, la farmacista dopo aver alzato la saracinesca si è trovata davanti l'intero locale messo a soqquadro. È bastato poco per capire che nella nottata appena passata la struttura aveva ricevuto una vista sgradita. Dei molti medicinali sistemati nei corretti scaffali e cassetti non vi erapiù nemmeno l'ombra. Tutto ripulito e portato verso altri lidi, in attesa di essere piazzati sul mercato clandestino; probabilmente quello romano, che ha necessità costante di essere rifornito.Sul posto, appena dato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno recuperato una piccola parte del materiale rubato, ovvero ciò che i ladri avevano perso lungo la strada mentre scappavano. I militari avviato subito le indagini per risalire agli autori.Quello degli assalti alle farmacie durante l'orario di chiusura è un fenomeno che nell'area di Roma ha avuto una escalation preoccupante, in questi ultimi tempi. Tanto che la Federfarma ha parlato di categoria che sembra «essere sotto attacco».