Sabato a Viterbo al teatro dell'Unione la finale della categoria “ I love Mozart” di LAZIOSound

Sabato a Viterbo la finale della categoria “ I love Mozart” di LAZIOSound 2023.

Sul palco del teatro dell’Unione i finalisti Lorenzo Luiselli, Matteo Bartolo e Sebastian Zagame. Special guest Erica Piccotti. Dopo le finali delle categorie Songwriting Heroes, Urban Icon, Jazzology e Borderless, mancano ormai solo due appuntamenti prima dell’evento conclusivo.

La penultima finale è quella dedicata alla categoria I Love Mozart attesa il 21 maggio al Teatro dell’Unione di Viterbo alle ore 18.30. Special guest della serata Erica Piccotti. Una staffetta di appuntamenti che vedrà protagoniste le eccellenze musicali del Lazio, intercettate da direzione e comitato artistico, affiancati da grandi nomi della scena italiana e non solo. Sul palco di Viterbo, l’ospite speciale Erica Piccotti accompagnerà sul palco i finalisti Lorenzo Luiselli, Matteo Bartolo e Sebastian Zagame. A decretare il vincitore della categoria saranno Enrico Dindo (violoncellista di fama internazionale e Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana) e Silvia Colasanti (compositrice).

La categoria come si evince facilmente anche dal suo nome, celebra le eccellenze della musica classica.

A dimostrazione del fatto che la classica sia tutt’altro che superata (e che anzi possa essere assolutamente contemporanea), va alla ricerca dei giovani talenti che – con studio e dedizione – gettano una nuova luce e un nuovo codice sui virtuosismi strumentali. In palio, per il vincitore della categoria – oltre a percorsi professionali di primo livello attraverso programmi e risorse dedicate alla promozione, alla produzione, alla consulenza manageriale e alla formazione – anche la partecipazione al XIII Festival Internazionale di Musica Le strade d’Europa, in Lituania.

Ospite d’eccezione Erica Piccotti. Nata a Roma nel 1999, ha già alle spalle un debutto discografico per l’etichetta Warner Classics, un diploma in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, un debutto concertistico a 13 anni in diretta Rai da Montecitorio con Mario Brunello per l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma.