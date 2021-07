Sabato a Ronciglione riflettori accesi su Eduardo De Filippo

Venerdì 9 Luglio 2021, 11:26

Scavalcato il successo della “prima”, andata in scena con la coppia Corrado Tedeschi e sua figlia Camilla, sabato 10 luglio alle 21 c’è il secondo appuntamento della rassegna “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”.

Sul palco del parco comunale “don Pacifico Chiricozzi” di Ronciglione, Francesco Maria Cordella, Irma Ciaramella e Gino Auriuso presentano “Eduardo’s”, un carosello napoletano dove la città del sole incontra uno dei suoi più importanti artisti: Eduardo De Filippo. Tra aneddoti, musica e versi il pubblico verrà accompagnato alla scoperta dell’uomo dietro l’artista.

La rassegna culturale “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”, cominciata il 2 luglio, andrà avanti fino al 28 agosto ed è promossa dal Comune di Ronciglione in collaborazione con l’associazione culturale “Artenova”. Il cartellone è ricco di spettacoli e personaggi, i generi e i contenuti variano per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo e per regalare a tutti forti emozioni. In totale, undici spettacoli diversi da non perdere.