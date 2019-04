Rugby, Viterbo travolge il Civita Castellana per 71 a 10

Il Rugby Civita Castellana ha conosciuto una delle più pesanti sconfitte della sua storia. Oltretutto nel derby. Al Campo Carlo Angeletti i rossoblù di Peppe Lanzi sono stati spianati dai neroverdi dell'Union Viterbo con il risultato di 71-10. Il primo tempo si è chiuso in favore dei viterbesi per 38-10.

Insomma, è stata una partita senza storia che sarà ricordata a Civita Castellana solo per il pesante passivo incassato.Unica scusante le numerose assenze tra le fila dei civitonici e chi è sceso in campo ha comunque onorato la maglia fino alla fine. Anche all'andata l'Union era uscita vittoriosa.