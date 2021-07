Rugby rosa, Civita Castellana sfida l'Unione Capitolina

Venerdì 2 Luglio 2021, 13:19

Il rugby si colora di rosa anche a Civita Castellana. Nel tardo pomeriggio di oggi (ore 19) presso il campo Carlo Angeletti ci sarà l'esordio nella palla ovale con il primo confronto stagionale delle ragazze dell'Amatori Civita Castellana che saranno opposte all'Unione Rugby Capitolina.

Si gioca sei contro sei, in campo ridotto e vale solo la regola del Tocco; in pratica sono proibiti e placcaggi o scontri di gioco. Il gruppo delle atlete civitoniche formato da casalinghe, impiegate, libere professioniste e studentesse, operaie è formato da più di trenta elementi e si allena insieme da circa due anni con molta determinazione e impegno. Gli allenatori sono Davide Cavalieri e Alessandro Verginelli che hanno costruito una squadra, che ha delle solide basi anche a livello tecnico.

Per questo match hanno convocato diciassette atlete: Rachele Cavalieri, Ilaria Angeletti, Valentina Forti, Vanessa Maugeri, Fedra Francocci, Elisabetta Vincenzi, Emanuela Camilli, Laura Rossi, Barbara Mancini, Valentina Mancini, Simona Mancini, Stefania De Santis, Beatrice Alteri, Melania Evangelisti, Federica La Ferrara, Rachele Francocci, e Giorgia Serafinelli. Un altro importante passo in avanti ha detto il presidente dell'Amatori Antonio Angeletti per il nostro sport. Se siamo arrivati a raggiungere questo traguardo è merito dei tecnici, delle ragazze e della società ha sempre creduto in questo progetto che porta un valore aggiunto al nostro movimento. La formazione romana allenata da Daniele Bortone e Sandro Romani sarà formata da Anna Valeriani, Simona Collovà, Roberta Testa, Francesca Bilanzone, Roberta Righini, Batelli Barbara e Marica Nardi.

Come sempre al termine della gara è previsto il terzo tempo nella club House di via Marinai d'Italia con una piccola infrazione questa volta poiché ci sarà con la possibilità di assistere alla gara su maxi schermo dei campionati europei tra Italia- Belgio.