Rugby, il Coni premia il presidente Luisi

Per Antonio Luisi, viterbese di adozione e presidente regionale della Federugby è arrivato il massimo riconoscimento sportivo. Ha ricevuto la comunicazione del conferimento della Stella d’Oro al Merito Sportivo da parte del Coni per l’anno 2019, su proposta del Coni Lazio. Il primo a congratularsi con lui è stato il presidente del Coni , Giovanni Malagò. “L’organizzazione sportiva nazionale gli ha scritto nella lettera che gli ha inviato -- oltre che attestare le capacità e i risultati conseguiti nell’attività dirigenziale, desidera anche esprimere profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio”. La cerimonia di consegna dell’onorificenza che sarà organizzata appena ce ne saranno le condizioni si svolgerà in un paese della Tuscia.

«Sono davvero felice per questo riconoscimento – dice Luisi –, che rappresenta la massima onorificenza possibile nello sport. Ringrazio il presidente del Coni Malagò e quello regionale Riccardo Viola per avermela concessa e la Federazione Italiana Rugby per avermi indicato tra le persone meritevoli. Questa Stella d’Oro al merito sportivo, è un riconoscimento anche per tutta la nostra attività sul territorio»”.

Luisi ha iniziato l’attività rugbystica nel 1974 e nel 1980 ha collezionato una serie di presenze nel Rugby Viterbo. Dopo una breve parentesi a Treviso è tornato di nuovo nel capoluogo della Tuscia per iniziare anche l’attività dirigenziale e ha fondato il Rugby Green 86 dove assume l’incarico di direttore sportivo. Sempre da dirigente ha vinto uno scudetto con L’Aquila. Nel 2001 è entrato nel comitato regionale della Coni. Nel 2005 è stato eletto presidente del comitato regionale Lazio della Fir; nel 2008 è stato eletto consigliere federale ed ha assunto l’incarico di presidente della Commissione attività agonistiche. Nel 2012 è stato eletto vice presidente nazionale della Fir con delega ai rapporti con i comitati regionali e presidente della commissione campionati giovanili. Nel 2016 è stato eletto per la seconda volta presidente del comitato regionale.

