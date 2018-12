Rubati cavi di rame a Tarquinia, decine di famiglie senza elettricità. Indagano i carabinieri

Cavi di rame tagliati e rubati. Decine di famiglie senza corrente elettrica. E' accaduto ieri a Tarquinia, in località Turchina.



L'allarme è scattato sabato sera, quando il gestore ha constatato l'interruzione del servizio elettrico. Decine le telefonate sono arrivate ai centralini da parte di famiglie che segnalavano l'anomalo black out. Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della stazione di Tarquinia che hanno avviato tutti gli accertamenti e sono tuttora impegnati nelle indagini per risalire all'identità dei malviventi. Ma anche per ricostruire la filiera della illecita commercializzazione dei cavi.



Anche alcune squadre del gestore di energia elettrica si sono portate sul posto per tamponare la situazione. Sono stati impiegati gruppi elettrogeni per poter riportare la corrente elettrica nelle case.