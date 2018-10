Rubano Suv a Grosseto,arrestati a Montalto dopo un inseguimento sull'Aurelia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubano un’auto di grossa cilindrata a Grosseto, ma vengono bloccati e arrestati a Montalto dai carabinieri di Orbetello. Due uomini di 48 e 55 anni di origini napoletane sono stati intercettati la notte scorsa dopo che hanno rubato un’autovettura del valore di 90mila euro, in zona Campagnatico nel capoluogo toscano.Una volta disattivato il sistema di allarme della vettura, i due si sono dati alla fuga lungo la statale Aurelia, in direzione Roma, ma sono incappati in un posto di controllo dei militari dell’Arma di Orbetello al chilometro 128, nel comune di Capalbio.Alla vista della pattuglia, i malviventi alla guida delle due auto, una delle quali noleggiata a Napoli, hanno schiacciato l’acceleratore. Da qui è nato un rocambolesco inseguimento al termine del quale, con l’ausilio di una pattuglia della Compagnia di Tuscania, i due sono stati bloccati all’altezza di Pescia Romana.All’esito della perquisizione, i carabinieri di Orbetello hanno anche trovato la risposta al disturbo degli apparati radio avvenuto precedentemente l'inseguimento, rinvenendo ancora collegato all’interno del veicolo rubato un potente disturbatore di frequenze, cd, jammer, utilizzato molto probabilmente per decodificare i codici di accensione e rendere inefficiente il sistema di antifurto.Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’autovettura restituita al legittimo proprietario. I due uomini, al termine degli accertamenti, sono stati rinchiusi nel carcere di Civitavecchia.