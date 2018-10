Rubano cinque quintali di pigne di proprietà dell’Anas, due denunce a Montalto

Hanno rubato cinque quintali e mezzo di pigne ma non hanno fatto i conti con i carabinieri di Montalto che li hanno bloccati e denunciati per furto. Due uomini, un cittadino di nazionalità romena di 40 anni e un 75enne di Roma, sono stati fermati l’altra sera da una pattuglia dell’Arma al chilometro 111 dell’Aurelia, in una piazzola di proprietà dell’Anas.



I due sono stati sorpresi mentre stavano raggruppando le pigne per poi caricarle su un mezzo. Condotti in caserma per gli accertamenti, sono stati denunciati alla procura della repubblica. La refurtiva è stata poi restituita al dirigente di area dell'Anas giunto sul posto.