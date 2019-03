Rubano materiale edile da un'azienda di Montalto, tutti arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati tutti arrestati i tre romeni che la notte scorsa hanno rubato del materiale edile ed elettronico da un’azienda di Montalto di Castro.I carabinieri di Pescia Romana li hanno bloccati sulla statale Aurelia, a bordo di un furgone, mentre tentavano la fuga verso il capoluogo della Tuscia. Hanno 19, 27 e 33 anni, sono residenti in un paese vicino e sono stati intercettati dai militari durante i controlli sul territorio. Una volta fermati, sono stati perquisiti, così come il mezzo sul quale viaggiavano, dove è stata rinvenuta la refurtiva: trapani, frullini, compressori e altro materiale edile del valore di oltre 20mila euro.Con il supporto del nucleo operativo e radiomobile di Tuscania, gli uomini del maresciallo Sergio Ferraro hanno eseguito ulteriori indagini per capire la provenienza del materiale rubato. Una volta accertato che la refurtiva era stata sottratta la notte stessa sul territorio di Montalto, i tre sono finiti agli arresti domiciliari. La merce è stata invece restituita al legittimo proprietario.