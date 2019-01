Ruba una borsa nel bar per comprare cibo alla figlia piccola: denunciata

Ultimo aggiornamento: 12:12

Cibo per la figlioletta e pellet per la stufa. La 35enne, fermata ieri dalla polizia per il furto di una borsetta, ha rubato per necessità. Per mettere un pasto davanti alla sua bimba e per scaldarla. Lo avrebbe detto agli agenti per giustificare il gesto. Un reato, in realtà.Il furto è avvenuto al bar Rodolfo in pieno centro. La donna, viterbese di 35 anni, approfittando della distrazione della proprietaria le ha sottratto la borsa da dietro il bancone. All'interno, secondo quanto denunciato, c'erano circa 200 euro. La proprietaria, non trovando più la sua borsa, ha chiamato la polizia.Gli agenti della sezione reati contro il patrimonio-Squadra mobile arrivati nel bar hanno raccolto la denuncia e alcune testimonianze. La donna che poco prima aveva frequentato il locale è stata descritta nei dettagli e gli agenti si sono messi sulle tracce della 35enne. La Mobile ha rintracciato la donna poco dopo e l'ha portata negli uffici della Questura. Qui in pochissimo tempo ha confessato tutto, raccontando di aver preso la borsa perché ne aveva bisogno.«Ho agito per necessità», avrebbe confidato. Poi ha riconsegnato la borsa rubata. Nel portafogli però non c'erano più i 200 euro, ma solo cento. La donna aveva già speso una parte del denaro. Prima di essere rintracciata dalla polizia era entrata in due negozi: nel primo ha comprato un sacco di pellet per riaccendere la stufa, nel secondo invece ha fatto la spesa. Generi di prima necessità e cibo per la figlia piccola. La donna, nonostante la confessione disperata, è stata denunciata per furto e gli agenti stanno continuando le indagini per capire se siano stati commessi altri furti simili.Se la querela non sarà ritirata, la donna potrebbe affrontare un processo per furto. Sempre che non venga considerato che la donna ha agito per necessità. In relazione a questo tipo di reato il codice penale, infatti, prevede - per i casi in cui un soggetto abbia agito con lo scopo di provvedere a un grave ed urgente bisogno - la possibilità di non applicare la sanzione.