Ruba un Rolex mentre è dal medico: incastrato dalle telecamere

Galeotto fu l'orologio. Un trentenne viterbese è stato beccato dopo aver rubato un orologio Rolex da uno studio medico del capoluogo. La polizia, dopo una specifica indagine, lo ha individuato dalle telecamere e lo ha denunciato.



Al lavoro sul caso gli agenti della Squadra mobile della Questura. L’autore, un trentenne viterbese, incensurato, è stato in breve tempo identificato e rintracciato dai poliziotti della sezione reati contro il patrimonio. I quali, avviati gli accertamenti del caso, sono riusciti a rintracciare l’uomo incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Ricorrendone i presupposti, veniva eseguita una perquisizione domiciliare in seguito alla quale veniva recuperato l'orologio, dal valore circa di 4.500 euro.



Il Rolex verrà restituito alla legittima proprietaria. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato.

