Ruba un giubbotto all'interno dell'ufficio postale: rintracciata dalla polizia e denunciata per furto

Una donna lascia il proprio giubbino su una sedia nell’ufficio postale, mentre si reca allo sportello. Ma dopo aver effettuato le operazioni, scopre di esser stata derubata del proprio capo d’abbigliamento. Ma è bastato poco agli agenti della Squadra mobile della questura di Viterbo, impiegati nel contrasto dei reati contro il patrimonio, per risolvere il caso.Nel giro di poche ore, infatti, hanno rintracciato l'autrice del furto - una loro vecchia conoscnenza . potendo restituire il giaccone alla legittima proprietaria. L’episodio è accaduto ieri. L’autrice del furto è una donna con vari precedenti per piccoli furti, conosciuta degli investigatori, la quale ha ammesso subito di essersi impossessata del giubbino.La donna di 36 anni è la stessa che, nelle scorse settimane, aveva rubato la borsa alla proprietaria di un bar del centro, zona Sacrario. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: la donna prende di mira le vittime con iabiti o borse di valore e approfitta di un loro momento di distrazione per derubarle.La trentaseienne è stata nuovamente denunciata, a piede libero, all’autorità giudiziaria.