Sabato 13 Maggio 2023, 05:30

Ruba auto in sosta e la usa per una scorribanda notturna. Un ventenne di Bolsena è stato denunciato per furto e per guida senza patente dai carabinieri di Montefiascone. La mattina del 22 aprile scorso, un cittadino di Bolsena ha scoperto che la propria auto, parcheggiata la sera precedente sotto casa con le chiavi inserite, era stata rubata. Dopo la denuncia ai carabinieri sono scattate le indagini e le ricerche della vettura.

Ritrovata poche ore dopo in una via vicina, regolarmente parcheggiata, ma chiusa a chiave. Il proprietario durante la perlustrazione fatta con i militari aveva subito notato che dal bagagliaio era stata portata via una tavola da surf e che la carrozzeria era piena di danni. I carabinieri di Bolsena, grazie alle immagini del sistema di viodersoveglianza in poco tempo sono riusciti a ricostruire il furto e a identificare il ladro.

Dai fermo immagini infatti è stato scoperto che a prelevare l’auto era stato un concittadino 20enne che la stessa notte aveva usato la macchina senza avere la patente. «In particolare - spiegano i carabinieri - il ragazzo si metteva alla guida del veicolo e, con una condotta scriteriata e pericolosa per gli utenti della strada, percorreva tratti di strada contromano, ometteva di rispettare i segnali semaforici e collideva con autovetture parcheggiate lungo la pubblica via, danneggiandole». La folle corse del ventenne è terminata alle 4 del mattino, quando dopo aver parcheggiato e chiuso a chiave l’autovettura, si è accorto che davanti a lui c’era una telecamera del sistema di videosorveglianza. Telecamere prontamente staccata dal muro e portata a casa.

Durante la perquisizione, avvenuta due settimane dopo, i carabinieri hanno trovato a casa del giovane le chiavi del veicolo che era stato rubato, la telecamera e la tavola da surf, e una dose di hashish. Il 20enne è stato denunciato per furto aggravato e danneggiamento, segnalato alla Prefettura e sanzionato per violazioni al codice della strada.