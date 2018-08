â€‹Ruba l'auto a donna che gli deve mille euro: arrestato pluripregiudicato romano

Ruba l'automobile a una donna che doveva restituirgli mille euro, arrestato un 35enne.



La polizia del commissariato di Tarquinia ha notificato a un uomo di 35 anni, romano e pluripregiudicato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Civitavecchia per estorsione e danneggiamento.

Tutto nasce da una denuncia presentata da una donna vittima di estorsione.



La ragazza ha raccontato agli agenti del commissariato di Tarquinia di aver contratto un debito con l’uomo per mille euro, con l’accordo che avrebbe restituito la somma dopo qualche giorno. Il 35enne però prima ha preteso il pagamento immediato e poi, dopo averla percossa, si è impossessato della sua autovettura. Non solo, l’uomo per ridare l’auto alla donna ha continuato a chiedere sempre più soldi e a minacciare lei e la sua famiglia.



A seguito della denuncia i poliziotti hanno avviato una attività investigativa mettendo in atto i dovuti accertamenti. E per l’uomo sono scattate le manette.

