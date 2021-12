Ronciglione, il sindaco Mengoni punta al bis: «Mi ricandido perchè ci sono queste cose da fare»

Mario Mengoni, sindaco di Ronciglione, ha deciso di candidarsi per il secondo mandato. Alle prossime elezioni amministrative di primavera, l'attuale primo cittadino punterà al bis. «Nello scenario che si sta delineando penso sicuramente a una coalizione - dice - e la volontà è quella di riproporre anche a livello locale la formula di Tuscia Democratica che si è dimostrata vincente in Provincia».

La squadra che lo ha accompagnato in questi cinque anni sarà la stessa o quasi. «Verrà certamente riconfermata - commenta - con alcune componenti di rinnovamento che daranno nuovo slancio alle forze messe in campo. Mengoni appare soddisfatto del suo mandato: Le scelte hanno riguardato sempre la collettività, come le ordinanze sui fitosanitari ed erbicidi, i lavori di viale Garibaldi, la sistemazione dell'acquedotto, il progetto riqualificazione presidio ospedaliero di Sant'Anna, le scuole secondarie, lo spostamento del mercato rionale e l'albergo diffuso. Abbiamo ridotto la spesa pubblica con un piano di rientro mirato che da 3.132.916,65 è sceso a 1.391.235,03 dopo quatto anni e valorizzato il carnevale e le corse a vuoto, realizzato un nuovo palazzetto e il sintetico al campo di calcio e ampliato il trasporto locale».

In partenza i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile e del collettore fognario. Sui prossimi cinque anni ha le idee chiare. «Daremo continuità alle progettualità messe in atto durante questo mandato - dice ancora - e per vedersi compiere alcune delle azioni più importanti sulle quali abbiamo puntato. Tra queste c'è sicuramente il lago di Vico, che in questi cinque anni ha visto una crescita importante, sia a livello promozionale che di accoglienza turistica, con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà importante continuare sia sul rafforzamento dei servizi offerti che sugli adeguamenti urbanistici. Lavoreremo sulla potabilità dell'acqua poiché abbiamo già avviato gli studi».