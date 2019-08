Ronciglione, con i "Rioni sotto le stelle" entra nel vivo il Palio di San Bartolomeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Ronciglione ha indossato i colori che più le donano, quelli dei nove rioni protagonisti del Palio di San Bartolomeo, ed è pronta ad aprire le danze.La presentazione in sala consiliare della quarta edizione delle corse a vuoto dello scorso 2 agosto ha inaugurato ufficialmente la stagione del Palio, con l’appuntamento “Rioni sotto le stelle”, lo street food con stand gastronomici organizzato dai nove rioni che per la prima volta riunirà tutti in piazza della Nave, non più rione per rione. Altra novità la manifestazione del 18 agosto “Rioni senza frontiere”, un evento dedicato ai bambini che avrà luogo nel giardino pubblico comunale.«Ogni anno cerchiamo sempre di rendere il Palio di San Bartolomeo più ricco e al contempo più legato alle tradizioni del passato - ha commentato il consigliere comunale delegato al Palio, Maria Agostina Olivieri - La nostra è una manifestazione unica al mondo e ritengo che sia importante lavorare affinché venga esportata oltre i confini territoriali, al pari di altri importanti Palii italiani». «Una manifestazione che cresce di anno in anno - ha affermato il sindaco, Mario Mengoni - Siamo passati da tre cavalli per batteria ad una finale a sei, decretando così un parziale ritorno alle vecchie tradizioni. Una crescita guadagnata grazie allo sforzo congiunto di tutte la parti coinvolte, che hanno permesso alla macchina organizzativa di essere stabile ed oliata, garantendo così un Palio in sicurezza e sempre più spettacolare».La storica corsa di cavalli senza fantini è pronta a sfrecciare lungo le vie del paese, in un percorso di 800 metri da piazza Principe di Piemonte alla fine di Corso Umberto I.Il 24 agosto le batterie di prova composte da tre cavalli ciascuna. Il 25 agosto le tre batterie di qualifica composte da sei rioni ciascuna, con due cavalli per ogni rione. La finale si disputerà alle ore 19, alla quale accedono i primi due cavalli classificati in ciascuna batteria.