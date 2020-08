Ronciglione, realizzata una nuova piantina turistica del paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da un progetto dell'Istituzione comunale al Turismo e del Comune di Ronciglione nasce la nuova piantina turistica del paese, realizzata con il sostegno di numerosi sponsor cittadini.Pensata come un utile strumento a disposizione dei numerosi visitatori che si riversano in diversi periodi dell'anno a Ronciglione, la piantina si presenta con una veste grafica semplice e innovativa, dando risalto ai principali punti di interesse turistico, storico e paesaggistico.Il tutto è corredato da immagini fotografiche evocative, informazioni utili e nozioni storiche, con i saluti del sindaco Mario Mengoni e del consigliere delegato al Turismo, Gianluca Trentani.«Ringrazio i ragazzi dell'Istituzione comunale al turismo per l'impegno profuso in questo progetto, di sicura utilità per il paese, dopo anni che la piantina turistica non veniva rinnovata – ha commentato il sindaco -, Ronciglione offre al turista il fascino di una città capace di coniugare l'arte, la storia e la cultura alla bellezza del paesaggio, conservando la sua anima antica pur vivendo da protagonista la contemporaneità».«Il turismo è l'anima del nostro paese – ha aggiunto il consigliere Trentani - Ronciglione da sempre vive delle sue tradizioni, dagli appuntamenti più antichi come il Carnevale Storico e il Palio di San Bartolomeo, a quelli più recenti ma già divenuti imperdibili, come il Palio di Vico. Il nostro paese accoglie i turisti a braccia aperte, con la proverbiale ospitalità che contraddistingue le attività commerciali e le strutture ricettive».Infine, non mancano neanche i ringraziamenti del presidente dell'Istituzione Turismo, Pietro Lazzaroni: «Una piantina turistica della città è importante in quanto dà il benvenuto al turista e lo guida alla scoperta delle bellezze artistiche di Ronciglione ed agli scenari naturali del suo lago. Ringrazio in particolare Alberto Saiu per le stupende foto che fanno da contorno alla pianta della città, Francesca Zucchini, Ruggero Marino Lazzaroni e Palmieri Marzia per l'impostazione grafica e la traduzione dei testi. Un ringraziamento particolare va agli sponsor e le attività ricettive che hanno reso possibile questo progetto, in particolare alla Banca Lazio Nord che da sempre sostiene le iniziative della comunità ronciglionese».