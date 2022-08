Ronciglione, scoperto il primo Arciprete della città

Individuato il nome del più antico Arciprete documentato di Ronciglione. Si tratta di un certo “Domenico” menzionato in un atto del 23 maggio 1358.

L’atto è conservato nell’Archivio Notarile di Capranica, depositato presso l’Archivio di Stato di Viterbo, notaio Pietro di Nuccio di Ziano.

L’archivio notarile trecentesco di Capranica è costituito da ben 33 protocolli del XIV secolo per un totale di circa 3.500 atti notarili in latino ma numerosi protocolli relativi a questo secolo sono andati perduti del trecento e pertanto la ricerca è stata lunga, laboriosa e anche molto paziente, ma alla fine è tornato alla luce in documento storico.

L’atto in cui è citato l’Arciprete Domenico del castro di Ronciglione è stato recuperato dal Professor Carlo Maria D’Orazi, presidente del Centro di Studi Storici e Archeologi che ne ha curato anche la traduzione.

In pratica questo Arciprete Domenico del castro di Ronciglione e anche Vicario del Vescovo di Sutri Nicola dovrebbe, con molta probabilità, essere quel Domenico di Riccardo da Ronciglione, attestato come Vescovo di Sutri fra il 25 gennaio 1377 e il 30 aprile 1384 e che risulta essere, al momento attuale, il primo e più antico Vescovo originario di Ronciglione.