A Ronciglione motociclista cade e finisce sotto il guardrail. Salvato dai carabinieri

Perde il controllo della moto e finisce sotto il guardrail. E’ accaduto a un centauro di Viterbo, sulla Cassia Cimina all’altezza del bivio per Fontevivola, nel comune di Ronciglione (Viterbo).



Il ferito è stato soccorso e successivamente trasferito in ambulanza all’ospedale di Belcolle, a Viterbo. A tirarlo fuori dalla pericolosa posizione in cui era finito sono stati i carabinieri della compagnia di Ronciglione, che sono stati tra i primi ad arrivare sul posto.



A quanto sembra, il motociclista all'improvviso ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada. In seguito all'impatto è stato sbalzato dal mezzo e ha terminato la corsa sotto il guardrail, dove è rimasto incastrato. Sul posto poco dopo è arrivata una volante dei carabinieri che lo ha soccorso, insieme ad alcuni automobilisti di passaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA