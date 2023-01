Ronciglione, maresciallo dei carabinieri aggredito fuori da un locale

Lo hanno aggredito e picchiato fuori dalla discoteca, fino a spedirlo all’ospedale. Vittima del pestaggio un giovane carabiniere di 23 anni, con i gradi di maresciallo. I fatti risalgono a domenica scorsa, a Ronciglione (Viterbo).

L’aggressione sarebbe avvenuta nel parcheggio di un locale, nella serata del 29 gennaio. Le indagini dei militari sono in corso, iniziate subito dopo la violenza, ma sembra che il maresciallo, in quel momento non in servizio, sia stato avvicinato da alcuni giovani.

Sul luogo dell'aggressione sono arrivatati i carabinieri della compagnia di Ronciglione e della stazione di Caprarola.