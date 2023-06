Sabato 17 Giugno 2023, 05:20

Luciano Capponi ricomincia da Ronciglione. Ad un anno dall’uscita di scena con il calcio a Monterosi il vulcanico ex presidente biancorosso non ha resistito al fascino del pallone.

Si parta in dote i successo ottenuti con la squadra del piccolo paese a cuscinetto tra le provincia di Viterbo e Roma dal 2014 al 2021.

In bacheca ha messo i fila sei successi in campionato che vanno dalla seconda categoria alla serie C. Ieri ha deciso di accettare l’incarico dopo aver constatato che la società biancorossa è sana e ricca di entusiasmo e legata ai valori del etici di no faire no play.

« Ricomincia la favola – ha detto – che per tante situazioni era stata stroncata. Sono certo di mettere in atto un percorso ricco di soddisfazione personale e per la città di Ronciglione. Voglio ringraziare il presidente Luca Serafinelli per avermi accolto a braccia aperte».

Nuovo direttore sportivo è Vittorio Giovanale che dovrà allestire la squadra che parteciperà al campionato di Promozione. Inutile dire che nella prossima stagione il Ronciglione United sarà la squadra da battere. L’estroso nuovo numero uno del calcio ronciglionese non ha perso lo spirito ironico:

« Già siamo in serie C- ha detto – come del resto dice la mia tradizione calcistica. Il fascino dei dilettanti , avendo conosciuto il professionismo, è la risposta più sincera che testimonia il mio interesse e l’altrettanto entusiasmo. E’ ovvio che continuerà la mia battaglia per un calcio sano e italiano».

La società sarà ristrutturata anche per quello che riguarda il settore giovanile che sarà potenziato e qualificato. Nei prossimi giorni Luciano Capponi incontrerà anche l’amministrazione comunale per fare una prima conoscenza e metterli al corrente del progetto sociale e calcistico.