Ronciglione, incendio distrugge un laboratorio e un'auto

Fiamme sabato notte a Ronciglione: un incendio ha distrutto un'auto e un laboratorio privato in via Vasiano.

A quando sembra la causa potrebbe essere addebitata ad un corto circuito che si è verificato all’interno del laboratorio e le fiamme sono arrivate fino all'auto parcheggiata poco distante.

In via precauzionale sono state allontanate dalla proprie abitazioni poco più di una decina di persone, residenti in una palazzina vicina per rischio di intossicazione.

Tutte sono rientrate a casa appena la zona è stata messa in sicurezza.

Sul posto appena è scattato l’allarme sono state inviate due squadre dei Vigili del fuoco, arrivate da Civita Castellana che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza anche due bombole di gas.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Ronciglione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA