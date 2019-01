© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Forza, il meglio è passato” inaugura il nuovo anno teatrale di Ronciglione (Viterbo). Con Giorgio Pasotti, per la regia di Davide Cavuti, andrà in scena al Teatro Petrolini il prossimo 20 gennaio alle ore 18: uno spettacolo d’eccezione, attualmente in tour in tutta Italia.In un format innovativo in cui l’attore interagisce a più riprese con il pubblico, Pasotti ripercorre con ironia le storie dei personaggi che hanno lasciato un segno tangibile nella storia del cinema, del teatro e della letteratura italiana e internazionale, cogliendo aspetti della vita dell’uomo quali l’essere, l’apparire, l’amore, il futuro. Le innumerevoli contraddizioni dell’individuo, di come poter vivere le ingiustizie, i dolori, il destino, sono messe in scena con umorismo. Anche attraverso una analisi dell’umano sentire in rapporto alle problematicità della vita quotidiana.Il messaggio di difesa della vita, che va assaporata nella sua beatitudine e ammirata nella sua bellezza, è il tema della seconda parte dello spettacolo, che vedrà anche momenti di danza che proiettano gli spettatori in vari quadri grazie ai virtuosismi della ballerina Claudia Marinangeli.Il teatro comunale “Ettore Petrolini” riprende così la propria attività rispettando la regolare programmazione del cartellone teatrale 2018-19 e, con il consigliere delegato Mauro Scialanca, invitano i ronciglionesi e non solo ad accorrere numerosi. «La volontà dell’amministrazione e dell’Istituzione teatro – ha detto Scialanca - è quella di migliorare la realtà teatrale di Ronciglione intesa sia come qualità degli spettacoli, sia come sicurezza della struttura. Questo è possibile anche grazie al vostro sostegno e alla vostra partecipazione agli spettacoli proposti».I biglietti sono disponibili online su Ciaotickets o alla Tabaccheria Centrale in piazza Vittorio Emanuele 19 (biglietto intero 20 euro - ridotto 16). Per info: 338-2295379 / 366-.9731522.