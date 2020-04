Evade due volte dai domiciliari per passeggiare: arrestato, finisce in carcere

Evade per due volte dai domiciliari per andare a passeggio, arrestato e portato in carcere.



Pregiudicato agli arresti domiciliari, a Ronciglione, e controllato tramite braccialetto elettronico, nonostante i divieti di circolazione imposti in questi giorni per limitare i contagi, ha pensato di andare a passeggio manomettendo il braccialetto elettronico.



Un'evasione ripetuta per ben due volte. I carabinieri della stazione di Ronciglione lo hanno rintracciato e tradotto in carcere come disposto dalla misura cautelare richiesta dagli stessi carabinieri per porre fine ai continui episodi di evasione.