Cambio alla compagnia di Ronciglione, arriva il capitano Antonio Moramarco

Lunedì 20 Settembre 2021, 20:15

Nuovo comandante alla compagnia dei carabinieri di Ronciglione. Dopo 5 anni il tenente colonnello Alfredo Tammelleo lascia il comando al capitano Antonio Moramarco. Tammelleo è stato trasferito alla Stato Maggiore della Marina con un carico di comando.

«Proseguitò con impegno sulla linea tracciata dal comandante Tammelleo - ha detto ieri mattina Moramarco - che in questi anni ha fatto bene per il territorio». La presentazione del capitano è avvenuta ieri alla caserma provinciale alla presenza del comandate provinciale dei carabinieri Andrea Antonazzo. «Il fronte meridionale della Tuscia è impegnativo - ha affermato - continueremo a lavorare per fermare i reati predatori che sono da sempre il nostro obiettivo e terremo la guardia alta sugli stupefacenti».

Moramarco ha 44 anni, sposato con due figli, prima dell’incarico di comandante di compagnia ha diretto il Norm della compagnia di Chieti.