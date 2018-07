Ronciglione, I Carabineri-Forestale sequestrano sei ettari di terreno disboscati illegalemente

di Ugo Baldi

I Carabinieri Forestali di Caprarola hanno sequestrato un area disboscata a Ronciglione ( Viterbo).

hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria tre persone, per il disboscamento e il dissodamento di 6 (sei) ettari di bosco ceduo di castagno, in località Cacchiare del comune di Ronciglione.

Le indagini Coordinate dalla Procura della Repubblica di Viterbo, dal sostituto Procuratore Dott.ssa Chiara Capezzuto ipotizzano violazioni alla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica ed hanno inoltre richiesto ed ottenuto da parte del Gip il sequestro dell’area disboscata.

Nel contempo i Carabinieri Forestali, anche mediante voli dedicati sull’area dei monti Cimini, intensificheranno i controlli finalizzati a prevenire reati a danno del patrimonio paesaggistico in tale area di pregio.

