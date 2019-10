Ronciglione, muore con lo scooter mentre torna dal lavoro

Incidente mortale nella notte a Ronciglione. La vittima è un cinquantenne nato a Roma, Paco Fabrini, ma residente da qualche anno nel paese cimino, piazzaiolo, che stava facendo ritorno a casa in scooter dopo il turno di lavoro. Lascia la moglie e due figli.

Secondo una prima ricostruzione è stato tamponato da un'auto che viaggiava nello stesso senso di marcia. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ronciglione.

Lo scontro è avvenuto in località Casalino, all’incrocio tra via della Resistenza e via Padre Mariano da Torino dove sono installate anche delle telecamere che potrebbero essere utili a stabilire le cause che hanno portato all'incidente. Il corpo della vittima è stato trasferito all’obitorio di Viterbo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: 12:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA