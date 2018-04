Ronciglione: un arresto per spaccio di shaboo, la droga del suicidio

di Ugo Baldi

Controlli antidroga: la notte trascorsa, le pattuglie della compagnia di Ronciglione per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, in particolare del famigerato shaboo, (la droga del suicidio) hanno arrestato una persona.



I carabinieri hanno notato durante la serata, un cittadino di 30 anni, di origini romane, ma residente a Barbarano Romano, che alla vista dei militari assumeva atteggiamenti sospetti. I militari lo hanno sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare, trovandolo in possesso di circa due grammi di shaboo, e di 400 euro in banconote, ritenuti frutto dello spaccio. Lo straniero veniva dichiarato in arresto e sottoposto al regime custodiale dei domiciliari.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



