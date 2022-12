Inversione davanti a un posto di blocco per nascondare la cocaina, un arresto e tre denunce

Fanno inversione in auto davanti a un posto di blocco, per nascondare la cocaina: un arresto e tre denunce. È questo il risultato di un'attività condotta dai carabinieri della compagnia di Ronciglione, mercoledì mattina, a seguito di una attività di controllo lungo la via Cassia

Un'autovettura che sopraggiungeva a velocità sostenuta non ha rispettato l'alt intimato dei militari, anzi alla loro vista ha invertito la marcia cercando di darsi alla fuga. È stato attuato un dispositivo per bloccare le vie di fuga e il guidatore, a velocità sempre più sostenuta ma ormai intercettato, dopo alcuni chilometri ha perso il controllo finendo fuori strada, dopo aver percorso a folle velocità le strade tra Capranica, Ronciglione e Sutri.

Raggiunta dai militari, a bordo sono stati identificati tre uomini ed una donna; il guidatore era privo di patente poiché mai conseguita e all'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di cocaina. Sul posto anche altri militari della compagnia di Ronciglione per mettere in sicurezza l'area e fare le verifiche del caso.