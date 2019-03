Ronciglione: al Teatro Petrolini va in scena il “Dis-Order”. Il telefonino nella crisi di coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il teatro comunale Ettore Petrolini di Ronciglione (Viterbo) si prepara ad accogliere un nuovo spettacolo. Questa volta a salire sul palco, sabato 16 marzo alle ore 21, saranno Benedicta Boccoli e Claudio Botosso con lo spettacolo dal titolo “Dis-Order”, per la regia di Marcello Cotugno.Un evento fuori cartellone fortemente voluto dalla stilista Anna Fendi - da sempre legata al paese di Ronciglione - ospite d’eccezione della serata. Il testo è di Neil LaBute, regista, sceneggiatore e drammaturgo americano, e affronta i lati più intimi e più oscuri di una coppia, un confronto teso e vibrante tra un uomo e una donna che dovranno trovare la forza di amarsi o arrendersi agli eventi.Il testo è diviso in due atti unici, in cui i protagonisti - un uomo e una donna - giungono in entrambi casi a momenti critici della loro relazione. Il tratto d’unione dei due fraseggi narrativi è la presenza – decisiva – di un oggetto-feticcio: il telefono mobile. L’autore non lo fa apparire come mero accessorio quotidiano, ma come elemento drammaturgico decisivo ai fini del destino dei personaggi.Info e biglietti: 338.2295379 oppure 366.9731522 (biglietto unico 15 euro).