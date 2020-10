© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Ronciglione, con i nuovi 2 casi - entrambi asintomatici e collegati a uno già noto – il totale dei contagiati sale a 17 su una popolazione di circa 8.500 abitanti. Già nei giorni scorsi, il sindaco Mario Mengoni per limitare la diffusione del Covid-19 aveva introdotto l’obbligo di mascherina tutto il giorno anche all’aperto, vietando ogni tipo di assembramento. Poi, “al fine di effettuare uno screening della fascia di popolazione maggiormente colpita nel nostro paese, il Comune – annuncia il primo cittadino - ha provveduto ad acquistare i test rapidi certificati”. I tamponi rapidi sono rivolti ai residenti con età compresa tra i 20 e i 40 anni. La prenotazione dell’esame avviene tramite un form da compilare sul sito del Comune. Oggi dalle 16 il drive-in sarà in piazzale Mancini per effettuare i primi 50 tamponi “grazie alla collaborazione della Croce Rossa di Ronciglione e della dottoressa Ilaria Bronco che si è resa disponibile a presenziare questa prima seduta di test”, aggiunge Mengoni. “Invito i cittadini della fascia interessata a prenotarsi, così da rendere efficace l'indagine ed avere un quadro più ampio della situazione relativa ai contagi nel nostro paese. Si effettueranno – annuncia - altre giornate di test. Ne daremo comunicazione non appena avremo tutti i dettagli”.A Canepina, intanto, pericolo scampato: “È con gioia e sollievo che comunico la negatività di tutti i tamponi effettuati sui familiari dei coniugi Paparozzi/Achilli, compresi i due minori frequentanti le scuole locali. Tutti loro, compresi i bambini, osserveranno il periodo di quarantena. Le scuole lunedì apriranno regolarmente”, annuncia il sindaco Aldo Moneta. Nel paese dei Cimini ora risultano contagiati in totale 4 persone, due coppie di coniugi.