Ronciglione, alla guida ubriachi provocano incidente: ritirate tre patenti

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 14:29

I carabinieri della compagnia di Ronciglione hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al controllo della circolazione stradale a scopo preventivo, monitorando il corretto andamento della circolazione e controllando le autorizzazioni dei mezzi in transito.

Al termine del servizio sono stati denunciati tre soggetti che sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di ebrezza alcolica, riscontrato a seguito di controllo tramite etilometro a cui sono stati sottoposti, e gli sono state di conseguenza ritirate le patenti. Due di loro peraltro avevano appena causato un incidente.

A Sutri durante un posto di controllo i carabinieri hanno invece fermato un'auto e, dai controlli effettuati in banca dati, hanno scoperto che l’uomo alla guida era da arrestare per scontare sei mesi in carcere a seguito di ordine restrittivo emesso dal Tribunale di Palermo, per una passata denuncia in guida in stato di ebbrezza. È stato quindi arrestato e tradotto nel carcere di Frosinone.