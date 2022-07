Aggredisce passeggero sul tram e si scaglia contro i carabinieri: arrestato 28enne viterbese a Roma

Ha prima tentato di rapinare un passeggero sul tram 14, a Roma, poi si è scagliato contro i carabinieri che lo avevano fermato proprio su segnalazione dell'uomo aggredito. Con le accuse di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma un ragazzo di 28 anni, residente nella provincia di Viterbo.

La ricostruzione. I militari sono intervenuti in via Prenestina, su segnalazione di un passeggero del tram 14, il quale ha riferito ai militari di aver subìto un'aggressione a scopo di rapina del proprio marsupio a bordo del mezzo e che, respinto l'assalto e sceso dal tram, il presunto responsabile lo stava ancora seguendo lungo la strada. All'arrivo dei Carabinieri, il sospettato si è scagliato improvvisamente anche contro di loro con estrema violenza, al punto che uno dei militari ha dovuto fare ricorso al Taser in dotazione per avere la meglio sull'uomo.

L'arresto del 28enne è stato convalidato e, in attesa di giudizio, è stata disposta la sua custodia nel carcere di Regina Coeli.