Rock relax, Piero Pelù ospite delle Terme dei papi

Giornata viterbese per Piero Pelù, l’ex leader del gruppo rock dei Litfiba ha deciso di trascorrere qualche ora di relax alle Terme dei Papi, complesso dell'area termale di Viterbo.



57anni, fiorentino dal timbro inconfondibile, Pelù è stato disponibile per foto a autografi con fan più e meno giovani. Una sosta dopo il “Benvenuto al mondo tour”, chiuso lo scorso 22 novembre nella sua Firenze, dopo essere passato per Roma e Milano, prima di riprendere la marcia. Per il 2020 infatti è atteso il suo nuovo album da solista. © RIPRODUZIONE RISERVATA