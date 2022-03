Domenica 20 Marzo 2022, 05:00

Notizie confortanti arrivano da Roccalvecce, frazione di Viterbo che da inizio febbraio è tagliata a metà a causa di una frana che blocca la principale arteria cittadina. A confermare che il Comune sta procedendo in avanti, è Giovangiorgio Afan de Rivera Costaguti, presidente della proloco e noto imprenditore locale. "Ho avuto modo di parlare con il vicecommissario di Viterbo e sono stato rassicurato che le lettere che intimano ai proprietari delle aree interessate dal crollo di avviare i lavori sono state spedite - spiega - Entro pochissimi giorni, se non si avrà risposta, sarà il comune stesso a intervenire con le ruspe".

L'idea, come aggiunge Costaguti, è quella di riaprire nel breve periodo il tratto con un senso unico alternato, così che i residenti non siano più costretti a percorrere molti chilometri per raggiungere l'altra parte del paese. "Sono convinto che nell'arco di tre mesi, dopo aver effettuato i lavori di riapertura di una carreggiata, e la sua messa in sicurezza, la situazione potrà tornare a una parvenza di normalità - prosegue - sarà indispensabile anche per il passaggio delle ambulanze nei casi di emergenza. Per la riapertura completa della strada, in entrambi i sensi di marcia, tuttavia, temo che dovremo aspettare molto di più. Si tratta anche di tempi burocratici, non è colpa di qualcuno in particolare".

La sensazione dei residenti, tuttavia, è che il comune di Viterbo e le passate amministrazioni abbiano troppe volte messo da parte le problematiche delle frazioni come Roccalvecce. "La speranza - rivela il presidente della Pro Loco - è che la prossima amministrazione sia più lungimirante e, soprattutto, coesa, così che possa pensare ai problemi dei cittadini e non solo a quelli interni tra partiti. Siamo consapevoli che la Tuscia è un territorio vasto, difficile da amministrare, ma è tempo di pigiare sull'acceleratore. Qualcosa è stato fatto, ma dobbiamo osare di più per dare il giusto lustro anche alle frazioni di Viterbo".

A impensierire Costaguti, così come tutti gli altri cittadini, anche il giornaliero impasse nel quale la politica viterbese continua a restare bloccata, a distanza di non molte settimane dalla presunta data delle elezioni amministrative. A far capolino nella frazione, almeno per il momento, solo due dei candidati sindaci: Chiara Frontini (Viterbo2020) e Giovanni Scuderi, fattisi più volte portavoce dei problemi locali.